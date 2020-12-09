«Тамбов» может бойкотировать матч против «Рубина» из-за задержек по зарплате

Футболисты «Тамбова» намерены бойкотировать второй подряд матч в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за задержек по зарплате.

По информации «РБ-Спорт», если финансовая ситуация клуба не исправится, не менее шести игроков основного состава могут отказаться выходить на следующую игру в лиге с казанским «Рубином».

В предыдущем туре «Тамбов» вышел на матч со «Спартаком» (1:5) без нескольких ведущих футболистов, которые бойкотировали игру.

Фото: vk.com/fctambov68

В последний раз игроки и персонал клуба получили выплаты за август. Информацию уже подтвердил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков. По его словам, руководство Тамбовской области перестало выделять деньги на финансирование команды с июня нынешнего года, несмотря на предвыборные обещания губернатора региона Александра Никитина.

В последнее время руководители области перестали выходить на связь и никак не комментируют ситуацию.

Напомним, ранее «Рубин» в гостях уступил «Локомотиву» (1:3). Подробнее об этом поражении можно почитать в материале «Реального времени».