Казань вошла в десятку городов, интересовавших пользователей Google в этом году
Google подвел итоги 2020 года, изучив различные поисковые запросы. Казань стала одним из десяти городов, которые хотели подробнее изучить пользователи.
Столица Татарстана заняла 10-е место в категории запросов «что посмотреть в…». Туда же вошли Сочи, Тула, Тверь, Калининград, Нижний Новгород, Анапа, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Адлер.
Среди событий года на первом месте стоит коронавирус, в категории «что такое…» лидирует запрос «пандемия», в топе запросов также «как сажать картошку». Также пользователи интересовались, как изготовить антисептик в домашних условиях.
Также традиционно поисковик выпустил видео об итогах года.АналитикаТехнологииIT Татарстан
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