Казань вошла в десятку городов, интересовавших пользователей Google в этом году

Фото: Максим Платонов (архив)

Google подвел итоги 2020 года, изучив различные поисковые запросы. Казань стала одним из десяти городов, которые хотели подробнее изучить пользователи.

Столица Татарстана заняла 10-е место в категории запросов «что посмотреть в…». Туда же вошли Сочи, Тула, Тверь, Калининград, Нижний Новгород, Анапа, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Адлер.

Фото: googleblog.com

Среди событий года на первом месте стоит коронавирус, в категории «что такое…» лидирует запрос «пандемия», в топе запросов также «как сажать картошку». Также пользователи интересовались, как изготовить антисептик в домашних условиях.

Также традиционно поисковик выпустил видео об итогах года.