Загитова и Медведева пропустят чемпионат России по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) обнародовала полный список участников предстоящего чемпионата страны по фигурному катанию.

В женском одиночном катании выступят практически все сильнейшие российские фигуристки. В список участников вошли Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева и Елизавета Туктамышева. Всего в этом виде программ заявлено 18 спортсменок.

При этом в список не попали олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка мира Евгения Медведева. Обе фигуристки пропустили основные старты в нынешнем сезоне и не были заявлены на чемпионат России.

В остальных видах выступят все сильнейшие фигуристы страны, в том числе у мужчин, в танцах на льду и парном катании.

Подробное превью предстоящего чемпионата России по фигурному катанию можно почитать в материале «Реального времени».