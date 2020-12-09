В России смогут устанавливать прожиточный минимум с учетом климата
Субъекты России смогут устанавливать размер прожиточного минимума с учетом природно-климатических особенностей местности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на поправку ко второму чтению законопроекта о новой методике расчета минимальной зарплаты (МРОТ) и прожиточного минимума.
Кроме того, величина прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ будет ежегодно устанавливаться до 15 сентября.
11 ноября депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который устанавливает новую методику расчета прожиточного минимума и минимальной зарплаты. Документ предполагает изменить схему уже с 1 января 2021 года. Теперь МРОТ и прожиточный минимум предполагается вычислять исходя из медианной зарплаты и медианного дохода. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что по новой методике расчета со следующего года МРОТ будет расти быстрее прожиточного минимума.Общество
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