Жители Татарстана оформили более 57 тысяч кредитных карт в Сбербанке

С начала 2020 года жители Республики Татарстан оформили в Сбербанке свыше 57 тысяч кредитных карт. Всего же на текущий момент в регионе открыто порядка 380 тысяч действующих кредитных карт. При этом средний кредитный лимит по картам — 117 тысяч рублей.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Наши клиенты по достоинству оценили удобство и простоту использования кредитных карт Сбербанка. Мы рекомендуем пользователям переходить на цифровые кредитные карты. Оформить их можно всего за несколько минут в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. По своему функционалу цифровая кредитная карта ничем не уступает обычной пластиковой карте: она подходит для оплаты в онлайн- и офлайн-магазинах, а также с нее можно переводить деньги и снимать наличные. Такую карту невозможно потерять, украсть или забыть, при этом обслуживание бесплатно для клиента, ведь банк не несет расходов на ее физический выпуск. В результате клиенты получают удобный и современный цифровой продукт».

Оформить заявку на кредитную карту можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» в разделе «Карты» или в удобном офисе банка. Если заявка одобрена, банк сообщит в СМС о том, где и когда можно забрать карту. По кредитной карте можно не платить проценты, если быстро возвращать банку потраченные средства в течение беспроцентного периода. Льготный период по карте Сбербанка складывается из 30 дней отчетного периода и 20 дней платежного периода и таким образом составляет 50 дней. Условия льготного периода кредитования распространяются на оплату товаров и услуг безналичным способом в торгово-сервисной сети с использованием карты/реквизитов карты/NFC-карты, а также оплату годовой комиссии по кредитной карте. А на безналичные покупки по золотой кредитной карте можно получить до 30% бонусов «Спасибо».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»