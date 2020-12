Матч Лиги чемпионов ПСЖ — «Истанбул» прервали из-за расизма со стороны судьи

Матч между французским ПСЖ и турецким «Истанбулом» в рамках 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов по футболу не был доигран из-за досрочного ухода команд с поля.

Игра была прервана на 14-й минуте встречи. Тренер «Истанбула» Пьер Вебо возмутился тем, что при удалении его со скамейки запасных резервный арбитр Себастьян Кольческу использовал слово «negru».

Сразу после этого команды ушли с поля в знак протеста. Несмотря на уговоры со стороны ФИФА, футболисты отказались возобновить матч.

UEFA is aware of an incident during tonight’s Champions League match between Paris Saint-Germain and Istanbul Basaksehir and will be conducting a thorough investigation.



Racism, and discrimination in all its forms, has no place within football.

#NoToRacism