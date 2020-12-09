Матч Лиги чемпионов ПСЖ — «Истанбул» прервали из-за расизма со стороны судьи

Матч между французским ПСЖ и турецким «Истанбулом» в рамках 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов по футболу не был доигран из-за досрочного ухода команд с поля.

Игра была прервана на 14-й минуте встречи. Тренер «Истанбула» Пьер Вебо возмутился тем, что при удалении его со скамейки запасных резервный арбитр Себастьян Кольческу использовал слово «negru».

Сразу после этого команды ушли с поля в знак протеста. Несмотря на уговоры со стороны ФИФА, футболисты отказались возобновить матч.

UEFA is aware of an incident during tonight’s Champions League match between Paris Saint-Germain and Istanbul Basaksehir and will be conducting a thorough investigation.



Racism, and discrimination in all its forms, has no place within football.

#NoToRacism — UEFA (@UEFA) December 8, 2020

Чуть позже стало известно, что игру с 14-й минуты продолжат 9 декабря. При этом сменится судейский корпус. Главным рефери назначен Данни Маккели, лайнсменами — Марио Дикс (оба — Нидерланды) и Марчин Бонек (Польша). Резервным судьей будет поляк Бартош Франковски, ВАР — Марко Ди Белло (Италия), АВАР — Маурицио Мариани (оба — Италия).

После произошедшего инцидента Кольческу заявил, что при слове «negru» он высказался на румынском языке, что в переводе на русский означает «черный».

Напомним, ранее два российских клуба провели свои последние матчи в Лиге чемпионов в текущем сезоне.