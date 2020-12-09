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ГИСУ Татарстана готово заплатить за проект ремонта челнинского бассейна 8 млн рублей

10:09, 09.12.2020 1
ГИСУ Татарстана готово заплатить за проект ремонта челнинского бассейна 8 млн рублей
Фото: скриншот / google.com/maps

Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на разработку проекта капремонта челнинской спортшколы «Олимпийский». Начальная цена контракта составляет 8,3 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 8 по 16 декабря, следует из сообщения на сайте госзакупок. Сам аукцион назначен на 17 декабря.

Согласно документации, здание спортшколы занимает площадь почти в 5,8 тыс. кв. м. В нем предусмотрены зал дзюдо, зал акробатики, зал ОФП, восстановительный центр, большой и малый бассейны, административные и вспомогательные помещения.

Напомним, только в 2020 году в Татарстане на строительство и ремонт спортивных сооружений было выделено 3,8 млрд рублей.

ОбществоВластьСпорт Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:21
    Как один проект бассейна может стоить 8,3 млн.руб.??
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