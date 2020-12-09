В Германии заявили о провале санкционной политики против России

Правительству Германии необходимо признать провал санкционной политики в отношении России, заявил спикер фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель в беседе с RT. По его словам, от этой меры пострадали обе страны, и не в последнюю очередь — немецкая экономика.



Также он считает, что Россия играет заметную роль в обеспечении безопасности и стабильности Европы. Россия — самый большой сосед ФРГ на востоке, поэтому было бы «умнее» развить с ней хорошие отношения.

По его словам, представители АдГ поедут в Москву с целью открытия новой главы в отношениях Германии и России.

Напомним, в Госдуме прокомментировали заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что нельзя прекращать диалог с Россией.

Маргарита Головатенко