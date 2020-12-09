В Германии заявили о провале санкционной политики против России
Правительству Германии необходимо признать провал санкционной политики в отношении России, заявил спикер фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель в беседе с RT. По его словам, от этой меры пострадали обе страны, и не в последнюю очередь — немецкая экономика.
Также он считает, что Россия играет заметную роль в обеспечении безопасности и стабильности Европы. Россия — самый большой сосед ФРГ на востоке, поэтому было бы «умнее» развить с ней хорошие отношения.
По его словам, представители АдГ поедут в Москву с целью открытия новой главы в отношениях Германии и России.
Напомним, в Госдуме прокомментировали заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что нельзя прекращать диалог с Россией.
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Сопредседатель АдГ Александер Гауланд знаменит своими радикальными высказываниям,так он заявил, что немцы могут гордиться подвигами немецких солдат в Первой и Второй мировых войнах.
Налаживать они поедут, ага...