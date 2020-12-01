На дорогах Нижнекамска тестируют новые низкопольные автобусы

В Нижнекамске приступили к тестированию новых низкопольных автобусов МАЗ. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил заместитель руководителя Исполкома Нижнекамского района Ленар Ахметов.

Автобусы вышли на городские маршруты №5, 5а и 56. Планируется, что перевозчик «перекинет» оставшийся транспорт на другие маршруты, что позволит сократить интервалы движения других автобусов №55, 10, 25 и 34.

Ахметов отметил, что власти Нижнекамска локально решают проблемы с интервалами в движении общественного транспорта. В частности, запуск новых автобусов на маршрутах №5, 5А и 56 позволит сократить их на 18-20 минут.

Источник: Instagram.com/lenar_akhmetov_nk

Ахметов также обратил внимание, что транспортная реформа в Нижнекамске вышла на «заключительный этап согласования финансовой модели новой маршрутной сети с крупными промышленными предприятиями города».

Напомним, что в начале ноября в Нижнекамске провели тестовый запуск нового автобуса по маршруту №59, который дает возможность для передвижения лицам с ограниченными возможностями здоровья и родителям с маленькими детьми в колясках.



Татьяна Демина