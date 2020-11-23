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Атомная подводная лодка «Казань» завершает испытания

22:27, 23.11.2020
Атомная подводная лодка «Казань» завершает испытания
Фото: скриншот

В акватории Белого моря завершаются испытания атомной подводной лодки «Казань». Она выполнила стрельбу крылатой ракетой «Калибр».

«Цель, расположенная на полигоне Чижа в Архангельской области на расстоянии свыше 1000 километров от точки пуска, была успешно поражена головной частью крылатой ракеты «Калибр», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу Северного флота РФ.

Подлодка «Казань» приступила к завершающим испытаниям 21 ноября. Планируется, что после успешного их прохождения она будет принята в состав ВМФ России.

Предыдущие испытания атомной подлодки «Казань» прошли в Белом море в начале октября. Моряки протестировали системы и механизмы в надводном и подводном положениях.

Татьяна Демина
Промышленность
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