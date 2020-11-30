Атомная подлодка «Казань» успешно прошла очередное испытание в Белом море
Атомная подводная лодка «Казань» прошла очередные испытания в Белом море. Она успешно провела стрельбу крылатой ракетой «Оникс».
«Сегодня головной корабль проекта «Ясень-М» — атомный подводный ракетный крейсер «Казань» успешно выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой по морской цели», — цитирует ТАСС сообщение Минобороны РФ.
Напомним, что «Казань» приступила к завершающим испытаниям 21 ноября. На прошлой неделе она выполнила стрельбу крылатой ракетой «Калибр».
Испытания атомной подлодки «Казань» прошли в Белом море также в начале октября.
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