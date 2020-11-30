Новости промышленности

19:14 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Атомная подлодка «Казань» успешно прошла очередное испытание в Белом море

17:45, 30.11.2020
Атомная подлодка «Казань» успешно прошла очередное испытание в Белом море
Фото: скриншот

Атомная подводная лодка «Казань» прошла очередные испытания в Белом море. Она успешно провела стрельбу крылатой ракетой «Оникс».

«Сегодня головной корабль проекта «Ясень-М» — атомный подводный ракетный крейсер «Казань» успешно выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой по морской цели», — цитирует ТАСС сообщение Минобороны РФ.

Напомним, что «Казань» приступила к завершающим испытаниям 21 ноября. На прошлой неделе она выполнила стрельбу крылатой ракетой «Калибр».

Испытания атомной подлодки «Казань» прошли в Белом море также в начале октября.

Татьяна Демина
Промышленность
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем