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В Казани детский сад «Перспектива» получил заключение о соответствии

21:19, 08.12.2020 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
В Казани детский сад «Перспектива» получил заключение о соответствии
Фото: minstroy.tatarstan.ru

В Приволжском районе Казани детский сад «Перспектива» получил положительное заключение Госстройнадзор РТ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новый детский сад рассчитан на 220 мест. Общая площадь здания составила 3,7 тыс. кв. метров.

Детский сад расположен в казанском ЖК «Палитра» на улице Рауиса Гареева. Он построен по нацпроекту «Демография».

Фото: gsn.tatarstan.ru

Напомним, что детсад станет учреждением многопрофильного лицея №186, расположенного ЖК «Палитра». В нем разместятся 12 групповых ячеек с игровыми, спальнями, буфетами, санузлами, музыкальными и спортивными залами.

К проверке учреждения Госстройнадзор РТ приступил 12 ноября.

Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктураОбразование Татарстан
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