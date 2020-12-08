В Казани детский сад «Перспектива» получил заключение о соответствии

В Приволжском районе Казани детский сад «Перспектива» получил положительное заключение Госстройнадзор РТ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новый детский сад рассчитан на 220 мест. Общая площадь здания составила 3,7 тыс. кв. метров.

Детский сад расположен в казанском ЖК «Палитра» на улице Рауиса Гареева. Он построен по нацпроекту «Демография».

Фото: gsn.tatarstan.ru

Напомним, что детсад станет учреждением многопрофильного лицея №186, расположенного ЖК «Палитра». В нем разместятся 12 групповых ячеек с игровыми, спальнями, буфетами, санузлами, музыкальными и спортивными залами.



К проверке учреждения Госстройнадзор РТ приступил 12 ноября.

Татьяна Демина