Госстройнадзор Татарстана начал проверять казанский детский сад «Перспектива»

Вчера, 12 ноября, инспекторский состав Госстройнадзора Татарстана начал проверку детского сада «Перспектива» на 220 мест в казанском ЖК «Палитра». Объект построен по национальному проекту «Демография».

Детское учреждение расположено на улице Рауиса Гареева в Приволжском районе Казани. Площадь здания — 3738,7 кв. метров, оно построено по типовому проекту. Детский сад станет профильным учреждением многопрофильного лицея №186, расположенного в этом же жилом комплексе. В детском садике разместились 12 групповых ячеек с игровыми, спальнями, буфетами, санузлами, музыкальными и спортивными залами.

Фото: kzn.ru архивное фото

Инспекторы Госстройнадзора РТ уже проверили дошкольное учреждение на соблюдение требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм, выполнение строительно-монтажных работ, сообщает пресс-служба ведомства.

В 2021 году в Татарстане планируется построить 13 детских садов. На эти цели выделят 2,9 млрд рублей, из которых 1,5 млрд — средства из федерального бюджета.

