Путин подписал закон о реформе системы обязательного медицинского страхования

В России реформируют систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Реформа предполагает наделение Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) полномочиями страховщиков в отношении контроля и финансирования медпомощи, оказываемой федеральными медорганизациями.

Изменится и механизм оплаты медпомощи в таких учреждениях в рамках программы ОМС: в бюджете ФФОМС обособят средства на финансовое обеспечение оказания специализированной, в частности высокотехнологичной медпомощи, включенной в базовую программу ОМС.

Фото: realnoevremya.ru

По закону, федеральные медорганизации будут осуществлять деятельность в системе ОМС в соответствии с договорами, заключаемыми напрямую между ними и ФФОМС.

В сентябре стало известно, что в Татарстане запустили пилотный проект по телемедицинским услугам.

Татьяна Демина