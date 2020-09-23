В Татарстане начали внедрение телемедицинских услуг по ОМС

В Татарстане запустили пилотный проект по телемедицинским услугам. Об этом сообщает «РИА Новости».

Теперь жители региона могут дистанционно получить медицинские консультации с терапевтами и врачами узких специальностей. Услуга бесплатна по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

На данный момент татарстанцы могут пройти первичное обследование у терапевтов. В случае необходимости врачи организуют телемедицинский консилиум.

Фото: @minzdravrt

Внедряют телемедицинские услуги еще в пяти регионах России: Нижегородской, Ивановской, Ульяновской и Сахалинской областях. В Калужской области дистанционные медицинские услуги доступны с апреля.

Напомним, что Татарстан стал третьим в рейтинге регионов, жители которых во время самоизоляции чаще всего обращались за медпомощью удаленно.

