Врач рассказала, какие травмы получают казанцы зимой чаще всего

Зимой казанцы чаще всего получают травмы, ушибы и переломы поднимаясь или опускаясь на лестницах зданий и переходов, а также на остановках общественного транспорта. Об этом рассказал врач травматолог-ортопед отделения травматологии № 1 клинической больницы № 7 Казани Александр Бородкин.

Травмы бывают легкими — ушибы и растяжения и тяжелыми — переломы и сотрясения, уточнил он. Прошлой зимой медики фиксировали множество травм, связанных с несоблюдением взрослыми техники безопасности при катании на ватрушках.

У пожилых людей чаще всего наблюдаются такие травмы как, переломы шейки бедра и костей верхней части бедренного пояса, а также рук, ног и позвоночника, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Зимой дети чаще всего травмируются на улице: падая, катаясь с горок и играя. Только около 30-40% в этот период связаны с повреждениями в бытовых условиях, рассказал заведующий отделением травматологии ДРКБ, врач-травматолог-ортопед Алексей Глушков.

Отдельно он выделил батутные центры, где дети также нередко получают серьезные травмы из-за того, что остаются без присмотра. В абсолютном большинстве детских травм виноваты родители, которые либо недостаточно присматривают за ребенком или не рассказывают ему о правилах безопасности, считает специалист.



Также Глушков предупредил об опасности летних площадок в зимнее время. Чаще всего они металлические и обледенелые, ребенок там легко может упасть. При падении он может получить как черепно-мозговую травму разной степени тяжести, так и компрессионный перелом позвоночника. Такая травма не осложненная, но около года ребенку придется проходить в корсете. Также дети часто ломают конечности и ключицу, особенно во время игры в хоккей, передает слова специалиста пресс-служба ведомства.

Напомним, в Казани в зимнем сезоне 2020—2021 годов будут работать девять крытых и девять открытых катков, 78 хоккейных коробок, восемь освещенных лыжных трасс.



Татьяна Леухина