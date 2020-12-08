Олимпийские легенды, новогодняя атмосфера: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 8 декабря

В Елабуге сегодня наградили работников, которые участвовали в устранении коммунальной аварии в городе в минувшие выходные. Благодарность им выразил глава Елабужского района РТ Рустем Нуриев.

В Арском районе Татарстана прошла встреча молодежи, спортсменов и ветеранов спорта с олимпийскими чемпионами времен СССР. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды детям, молодежи и детскому спорту России», рассказал в своем Instagram-аккаунте глава муниципалитета Ильшат Нуриев.

Глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов в своем Instagram провел новый прямой эфир. В этот раз он пригласил на онлайн-встречу лидера волонтерского движения муниципалитета Викторию Борисову. Также он напомнил гражданам о необходимости соблюдать меры предосторожности в условиях распространения коронавируса.

В Новошешминском районе Татарстана комбайнерам-передовикам вручили автомобили. Фотографиями с торжественного мероприятия в своем Instagram-аккаунте поделился глава муниципалитета Вячеслав Козлов.

Дрожжановский район РТ активно готовится к встрече Нового года: на улицах появились праздничные гирлянды и елки. «Предновогодние дни, подобно волшебной машине времени, способны вернуть нас всех в детство», — поделился своими мыслями с подписчиками глава района Марат Гафаров.

Татьяна Демина