Уремович назвал Россию главным соперником Хорватии в отборе к ЧМ-2022

Защитник казанского «Рубина» и сборной Хорватии Филип Уремович прокомментировал итоги жеребьевки отборочного раунда к чемпионату мира по футболу в 2022 в Катаре. Хорватской команде предстоит сыграть в одной группе с Россией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

По словам Уремовича, они постараются выйти на чемпионат мира с первого места.

«Мы очень довольны жеребьевкой, группа получилась равная. Для меня Хорватия является фаворитом в группе, но мы уважаем всех соперников и будем выкладываться по максимуму в каждой игре. Постараемся занять первое место в группе», — сказал Уремович.

Главным конкурентом в борьбе за первое место хорватский защитник считает сборную России. По его словам, российская команда показывает качественный футбол.

Фото: twitter.com/TeamRussia

«В сборной России много хороших игроков, которые способны навязать борьбу нашей команде. Я очень уважаю вашу сборную, она показывает качественную игру, но мы будем играть на победу и, думаю, будем лучше соперника.

Еще есть Словения, наша страна-сосед, матчи с которой всегда особенные. У Словакии тоже качественные игроки. Но Россия будет нашим главным соперником в борьбе за выход на чемпионат мира», — считает Уремович.

Подробнее об итогах жеребьевки и соперниках сборной России в отборочном раунде к ЧМ-2022 можно почитать в материале «Реального времени».