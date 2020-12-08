В Татарстане за 11 месяцев на дорогах погибло 298 человек, что гораздо меньше прогноза

За 11 месяцев в Татарстане произошло 3 679 ДТП, погибло 298 человек (при прогнозе — 459 человек), 4 478 — ранены. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года аварий оказалось на 444 меньше, погибло также на 28 человек меньше, рассказал сегодня на брифинге зампредседателя Комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров. По его словам, эти показатели ниже среднеокружных и российских.

По значению социального риска Татарстан находится на первом месте в Поволжье и на 9-м месте в стране. Однако по 13 районам республики не удалось остаться в прогнозных пределах и достичь цели национального проекта, заметил Чубаров. В Казани погибло в ДТП 47 человек при прогнозе — 44, в Челнах и Альметьевске погибли соответственно 16 и 19 человек при прогнозе — 11 и 16. Рост числа смертей на дорогах отмечен в 16 районах, среди которых Муслюмовский, Арский, Азнакаевский, Бугульминский, Дрожжановский районы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В этом году зарегистрировано 341 столкновение на дорогах по причине нетрезвых водителей, в этой статистике и наезды на пешеходов. При этом погибло 70 человек, на 8 больше, чем в прошлом году, на 14 больше «алкогольных» аварий случилось за 11 месяцев этого года, по сравнению с прошлым.

Ранее сообщалось, что в этом году в Татарстане по вине водителей автобусов произошло более 100 ДТП.