Представлен новый логотип ФНЛ — с силуэтом футболиста, играющего головой

Футбольная национальная лига (ФНЛ) представила на своем официальном сайте обновленный логотип турнира.

Новый логотип представляет из себя полотно бирюзового цвета, на котором черным цветом написана аббревиатура ФНЛ. При этом буква «н» выполнена в силуэте футболиста, играющего головой.

«Логотип большой спортивной лиги обязан выглядеть нейтрально, свободно уживаться с айдентикой команд, спонсоров и партнеров. Благодаря простому аббревиатурному решению стыковка происходит гармонично и уместно», — говорится в сообщении.

Друзья,



Сегодня мы представляем новый логотип и новый, более современный и отвечающий актуальным тенденциям и вкусам фирменный стиль Футбольной Национальной Лиги. pic.twitter.com/pfQ7JDGc0R — ФНЛ (@FNLeague) December 8, 2020

Отмечается, что логотип планировали обновить еще весной, но из-за коронавируса было решено перенести презентацию.

Напомним, накануне в отставку со своего поста ушел президент ФНЛ Игорь Ефремов. Он возглавлял организацию все 10 лет с момента создания лиги.