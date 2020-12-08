В России ввели штрафы за отчуждение территорий

Российский президент Владимир Путин подписал законы, которые предусматривают ответственность за действия по отчуждению территории России и призывы к таким действиям. Документы опубликованы на портале правовой информации.

Для граждан штрафы составят от 30 до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 и до 100 тыс. рублей, юрлицам при нарушении придется отдать от 200 до 300 тыс. рублей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Путин подписал закон, который приравнивает к экстремизму отчуждение части территории России.