Новости общества

19:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин подписал закон, приравнивающий отчуждение территорий к экстремизму

18:46, 31.07.2020
Путин подписал закон, приравнивающий отчуждение территорий к экстремизму
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который приравнивает к экстремизму отчуждение части территории России.

Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

24 июля закон, признающий экстремизмом нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории, одобрил Совет Федерации.

Подписанный документ вносит уточнение в терминологию действующего федерального закона номер 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Авторами закона выступили председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Соответствующие поправки приводят законодательство РФ по противодействию экстремизму в соответствие с новыми нормами Конституции. Частью 21 статьи 67 Конституции установлено, что РФ обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории РФ, а также призывы к таким действиям не допускаются.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем