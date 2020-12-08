В этом году рейтинг деловой активности районов Татарстана опубликован не будет

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Уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев рассказал, будет ли в этом году представлен рейтинг деловой активности районов Татарстана, который существовал при его предшественнике Тимуре Нагуманове.

«Пандемия внесла свои коррективы. Как оценивать, если в некоторых местах предпринимательская деятельность вообще остановилась? Мы сознательно отошли от этого инструмента — каждый район столкнулся с такими испытаниями в этом году, которые не дают морального права его рейтинговать. В этом году такой рейтинг публиковаться не будет», — сказал он.



Напомним, что в том году районы-лидеры очередного рейтинга деловой активности назвали в ходе XIII расширенного заседания Совета по предпринимательству при президенте 14 октября. В первой части лидерами оказались: Зеленодольский, Альметьевский, Елабужский, Нижнекамский районы, Набережные Челны и Казань. Также в числе лидеров без учета крупных городов оказались Сармановский, Балтасинский, Тюлячинский, Лаишевский и Сабинский районы. Кроме того, на заседании совета были названы неблагоприятные сферы бизнеса в республике.