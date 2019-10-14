На Совете по предпринимательству в Татарстане назвали районы-лидеры по деловой активности

В ходе XIII расширенного заседания Совета по предпринимательству при президенте Татарстана назвали районы-лидеры очередного рейтинга деловой активности.

При этом рейтинг, как рассказала и. о. бизнес-омбудсмена РТ Венера Камалова, в этом году разделили на две части: крупные города и остальные районы республики.

В первой части лидерами оказались: Зеленодольский, Альметьевский, Елабужский, Нижнекамский районы, Набережные Челны и Казань.

Без учета крупных городов, лидерами рейтинга оказались Сармановский, Балтасинский, Тюлячинский, Лаишевский и Сабинский районы.