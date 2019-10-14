Предприниматели Татарстана назвали самые неблагоприятные сферы бизнеса в республике

Фото: Инна Серова

Около 44% предпринимателей, участвовавших в опросе, проведенном по инициативе республиканского Совета по предпринимательству, считают, что условия для ведения бизнеса в Татарстане ухудшились.

Как сообщила и.о. бизнес-омбудсмена РТ Венера Камалова, в опросе приняли участие 16 тысяч предпринимателей, в выборку включили ответы из 4 800 анкет.

Хуже всего перспективы для бизнеса оценивают те, кто работает в сфере торговли, лучше всего — в сфере производства, где сосредоточены 10,9% малых и средних предприятий. В центре этой шкалы находится сфера услуг.

Ранее «Реальное время» писало, что за год прирост количества предприятий в республике составил 1,3%.