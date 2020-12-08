Татарстан укрепил позиции в рейтинге политической устойчивости

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан приблизился к вершине рейтинга политической устойчивости регионов по итогам ноября 2020 года. Республика оказалась одним из немногих регионов, прибавивших баллы в рейтинге фонда «Петербургская политика».

За ноябрь республика набрала 8 баллов, прибавив за месяц 0,1 балла. Теперь Татарстан в рейтинге опережают Ямало-Ненецкий АО (8,5 балла), Тульская область (8,3 балла), Чукотский АО (8,1 балла) и Тюменская область (8,1 балла).

Среди негативных событий в республике за ноябрь эксперты фонда назвали вспышку птичьего гриппа на птицефабрике в Зеленодольском районе.

Позитивными событиями стали: попадание Нижнекамска и Челнов в топ-10 лучших моногородов страны, обсуждение проблем дольщиков президентом РТ Рустамом Миннихановым с главой федерального Фонда защиты прав дольщиков, снижение налогов для IT-компаний, получение республикой дотаций из федерального бюджета на сумму 8,7 млрд рублей.