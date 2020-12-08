Новости экономики

10:38 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Экономисты рассказали о факторе торможения экономики России

10:28, 08.12.2020
Экономисты рассказали о факторе торможения экономики России
Фото: pxhere.com

Эксперты рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» назвали фактор, который затормозит восстановление экономики России — это «чрезвычайно консервативные» расходы. Об этом пишет РБК.

В 2021 году, согласно прогнозам, непроцентные расходы расширенного бюджета страны (на федеральном и региональном уровне, а также в социальных фондах) сократятся на 2—3% ВВП по сравнению с 2020 годом.

В целом отмечается, что расходы России на преодоление последствий пандемии коронавируса и кризиса из-за нее отстают от трат ведущих стран мира.

Ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал спад российской экономики до 4,5%.

Экономика
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем