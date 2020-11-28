Кудрин спрогнозировал падение российской экономики на 4,5% в этом году

В этом году спад российской экономики может составить до 4,5%, спрогнозировал глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.



Спад европейской экономики в текущем году может составить 8% или 9%, экономики Великобритании — на 11%.

«Мы, как говорит официальная статистика, — на 3,9%. Я думаю, больше 4%, может быть, 4,5%», — цитирует РБК слова Кудрина.

В России за последние пять лет существенно снизился уровень жизни, ситуация с COVID-19 будет способствовать дальнейшему снижению. «После того как последние лет пять до COVID уровень жизни у нас упал примерно на 10%, то уже за этот год у нас падение будет очень высоким. По второму кварталу это больше 8% падения жизненного уровня, в третьем квартале — уже 4,5%», — сказал он.



Фото: Максим Платонов

В ближайшие годы в стране увеличится число граждан, живущих за чертой бедности. Согласно прогнозу председателя Счетной Палаты РФ, к концу 2020-го число бедных в России может увеличиться примерно на 1 млн человек.



Ранее президент России Владимир Путин в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества заявил, что глобальный ВВП в 2020 году может упасть на 4,4%, а за чертой бедности могут оказаться десятки миллионов человек.



Татьяна Леухина