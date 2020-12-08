Банк Казани запустил новый вклад «Новогоднее настроение»!

Наступила пора новогоднего настроения и выбора подарков родным и близким. Банк Казани предлагает в этом году сделать подарок и себе: открыть вклад «Новогоднее настроение».



В преддверии самого сказочного праздника года начинает действовать новый рублевый вклад для физических лиц под 4,5%* годовых. Открыть вклад можно с 7 декабря 2020 года по 15 января 2021 года в офисах Банка или онлайн в интернет-банке. Минимальная сумма вклада — 50 000 рублей, срок размещения — 181 день. Выплата процентов — в конце срока, пополнение вклада и расходные операции по вкладу не предусмотрены.

Ознакомиться с условиями вклада «Новогоднее настроение» можно на сайте bankofkazan.ru или по бесплатному телефону горячей линии 8-800-77-518-77. Лицензия Банка России №708 от 27.05.2016. ООО КБЭР «Банк Казани».

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