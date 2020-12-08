Банк Казани запустил новый вклад «Новогоднее настроение»!
Наступила пора новогоднего настроения и выбора подарков родным и близким. Банк Казани предлагает в этом году сделать подарок и себе: открыть вклад «Новогоднее настроение».
В преддверии самого сказочного праздника года начинает действовать новый рублевый вклад для физических лиц под 4,5%* годовых. Открыть вклад можно с 7 декабря 2020 года по 15 января 2021 года в офисах Банка или онлайн в интернет-банке. Минимальная сумма вклада — 50 000 рублей, срок размещения — 181 день. Выплата процентов — в конце срока, пополнение вклада и расходные операции по вкладу не предусмотрены.
Ознакомиться с условиями вклада «Новогоднее настроение» можно на сайте bankofkazan.ru или по бесплатному телефону горячей линии 8-800-77-518-77. Лицензия Банка России №708 от 27.05.2016. ООО КБЭР «Банк Казани».
Справка
*Вклад «Новогоднее настроение» в рублях РФ доступен для оформления в офисах и в системе дистанционного банковского обслуживания физических лиц ООО КБЭР «Банк Казани» в период с 07.12.2020 г. по 15.01.2021 г. Срок размещения вклада — 181 день, минимальная сумма — 50 000 рублей. Процентная ставка — 4,5% годовых, выплата процентов осуществляется в конце срока путем причисления к основной сумме вклада. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования». В случае, если вкладчик не требует возврата суммы вклада по истечении срока, вклад переоформляется на новый срок на условиях по вкладу «Городской стабильный» с выплатой процентов в конце срока, действующих на момент переоформления вклада. Если на момент истечения срока вклада условия по вкладу «Городской стабильный» с выплатой процентов в конце срока не действуют, вклад переоформляется на условиях по вкладу «До востребования». Подробности по телефону 88007751877, на сайте www.bankofkazan.ru и в офисах ООО КБЭР «Банк Казани». Лицензия Банка России №708 от 27.05.2016. ООО КБЭР «Банк Казани».
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