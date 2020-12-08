МВД определило основания для отказа в приеме экзамена на водительские права

Фото: Максим Платонов

МВД утвердило новый порядок взаимодействия ГИБДД с автошколами. Он начнет действовать с 1 апреля 2021 года. Так, в нем прописываются основания для отказа в приеме экзамена в подразделениях ГИБДД в группах от автошкол, пишет ТАСС.

Основания следующие — нехватка сведений об учебной группе, а также отсутствие, приостановление и аннулирование у автошколы лицензии на осуществление образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения.

Фото: Максим Платонов

Также МВД России обязало автошколы передавать в полицию информацию об учениках в течение пяти дней с момента обучения.

Ранее Федерация автошкол Татарстана опубликовала рейтинг организаций, осуществляющих подготовку водителей транспорта, за первое полугодие 2020 года. В список вошли 179 автошкол республики, 69 из них в Казани.