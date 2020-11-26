В Казани резко вырос спрос на курьеров — на 241%

Фото: Максим Платонов

Аналитический центр «Авито Работы» узнал, что курьеры вновь стали востребованными как у работодателей, так и у соискателей в Казани. На фоне опасений из-за второй волны пандемии количество вакансий увеличилось на 241% по сравнению с прошлым годом. Количество откликов на вакансии также увеличилось — соискатели на 122% чаще интересовались работой курьером, чем в прошлом году.

В Казани зарплата курьера составляет примерно 50 тыс. рублей.

Фото: Максим Платонов

Однако отмечается, что в целом по России есть спад интереса к работе курьером.

«На медленный рост или даже снижение интереса соискателей к вакансиям в ряде крупнейших городов влияют многие факторы. Это и сезонность, и наличие альтернатив на рынке, и нежелание большинства наших соотечественников работать на «мигрантских» позициях без крайней нужды. Тем не менее многие работодатели и соискатели пересмотрели свои взгляды на курьерскую работу. Первые понимают, как важно наладить доставку своей продукции в случае второго локдауна, вторые понимают, что это может стать неплохой подработкой в непростые времена», — говорит руководитель по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Ранее «Реальное время» писало о тех, чьи доходы во время пандемии выросли. Среди них есть курьеры.