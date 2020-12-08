В Татарстане при столкновении легковушки с КАМАЗом скончался еще один человек

Фото: МВД по РТ

В Татарстане в результате ДТП на 83-м км дороги «Чистополь — Нижнекамск», в котором столкнулись КАМАЗ и «Киа Сид», скончался еще один человек — мужчина 1988 года рождения. Он погиб в реанимации от полученных травм, сообщает МВД по республике.



Фото: МВД по РТ

Напомним, ДТП произошло 7 декабря в 16.08 — женщина за рулем «Киа Сид» не справилась с управлением автомобилем, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком «КАМАЗ», после чего ее машину отбросило на полосу, по которой она ехала. Там автомобиль врезался в другой грузовик «КАМАЗ». От удара «Киа Сид» выбросило в кювет попутного направления.

28-летняя женщина и двухголдовалый ребенок погибли.

Фото: МВД по РТ

Маргарита Головатенко