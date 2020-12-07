В Татарстане погиб двухлетний ребенок в результате столкновения КАМАЗа и легкового автомобиля

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архивное фото)

В Татарстане в результате ДТП погибла женщина и двухгодовалый ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Авария случилась в 16.08 7 декабря на 83 км дороги «Чистополь — Нижнекамск». По предварительным данным, 28-летняя женщина-водитель «Киа Сид» не справилась с управлением машиной.

Она выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком «КАМАЗ». Женщина погибла.

Фото: Pixabay

Двоих пострадавших в аварии доставили в больницу. Ребенка 2018 года рождения спасти не удалось, он умер от полученных травм.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

В Башкирии в ночь на 6 декабря трое подростков погибли в аварии с участием табуна лошадей.



Татьяна Демина