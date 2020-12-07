Депутаты и сенаторы отреагировали на предложение Онищенко сократить новогодние выходные

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В российском парламенте отреагировали на предложение экс-руководителя Роспотребнадзора, депутата Госдумы Геннадия Онищенко, предложившего отказаться от долгих новогодних праздников.

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев не согласился с коллегой.

«Я думаю, что в условиях пандемии, когда люди живут в постоянном стрессе, наверное, отдых с близкими — это то, что необходимо», — передает RT слова Гутенева. Депутат добавил, что традиции и устои стоит менять как можно реже.

Фото: Максим Платонов (архив)

При этом он согласился с тем, что во время новогодних каникул и без коронавируса вырастает травматизм.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова оказалась еще более категоричной. Она уверена, что такие выходные должны быть, как есть они во всмем мире.

«Я считаю, что недельные каникулы — это вполне приемлемый вариант», — заключила сенатор.

Напомним, сегодня Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы. Он обратил внимание, что затяжные выходные плохо влияют на здоровье россиян и негативно сказываются на экономике.