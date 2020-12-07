Лукашенко запретили посещать Олимпийские игры

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил от участия в Олимпийских играх и других мероприятиях организации президента Белоруссии Александра Лукашенко и членов исполкома Национального олимпийского комитета (НОК) страны.

«МОК решил принять временные меры по отношению к НОК Беларуси и отстранить действующих членов исполнительного совета НОК Беларуси от всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры», — сообщил в Twitter директор МОК по связям с общественностью Кристиан Клауэ.

IOC decided to take provisional measures vis-á-vis the NOC of Belarus. — Exclude the currently elected members of the Executive Board of the NOC of Belarus from all IOC events and activities, including the Olympic Games. — #IOCEB — Christian Klaue (@ChKlaue) December 7, 2020

Несмотря на это, МОК продолжит финансировать подготовку белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Токио и зимним Олимпийским играм в Пекине.

Клауэ отметил, что дальнейшие решения МОК по Белоруссии будут зависеть от развития ситуации в стране.

Напомним, что в ноябре Евросоюз ввел санкции против Лукашенко. Кроме него, в черный список попали еще 14 белорусских чиновников.



Татьяна Демина