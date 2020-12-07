Лукашенко запретили посещать Олимпийские игры
Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил от участия в Олимпийских играх и других мероприятиях организации президента Белоруссии Александра Лукашенко и членов исполкома Национального олимпийского комитета (НОК) страны.
«МОК решил принять временные меры по отношению к НОК Беларуси и отстранить действующих членов исполнительного совета НОК Беларуси от всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры», — сообщил в Twitter директор МОК по связям с общественностью Кристиан Клауэ.
IOC decided to take provisional measures vis-á-vis the NOC of Belarus. — Exclude the currently elected members of the Executive Board of the NOC of Belarus from all IOC events and activities, including the Olympic Games. — #IOCEB— Christian Klaue (@ChKlaue) December 7, 2020
Несмотря на это, МОК продолжит финансировать подготовку белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Токио и зимним Олимпийским играм в Пекине.
Клауэ отметил, что дальнейшие решения МОК по Белоруссии будут зависеть от развития ситуации в стране.
Напомним, что в ноябре Евросоюз ввел санкции против Лукашенко. Кроме него, в черный список попали еще 14 белорусских чиновников.
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