Лукашенко запретили посещать Олимпийские игры

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил от участия в Олимпийских играх и других мероприятиях организации президента Белоруссии Александра Лукашенко и членов исполкома Национального олимпийского комитета (НОК) страны.

«МОК решил принять временные меры по отношению к НОК Беларуси и отстранить действующих членов исполнительного совета НОК Беларуси от всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры», — сообщил в Twitter директор МОК по связям с общественностью Кристиан Клауэ.

IOC decided to take provisional measures vis-á-vis the NOC of Belarus. — Exclude the currently elected members of the Executive Board of the NOC of Belarus from all IOC events and activities, including the Olympic Games. — #IOCEB