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Лукашенко запретили посещать Олимпийские игры

23:15, 07.12.2020
Лукашенко запретили посещать Олимпийские игры
Фото: kremlin.ru

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил от участия в Олимпийских играх и других мероприятиях организации президента Белоруссии Александра Лукашенко и членов исполкома Национального олимпийского комитета (НОК) страны.

«МОК решил принять временные меры по отношению к НОК Беларуси и отстранить действующих членов исполнительного совета НОК Беларуси от всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры», — сообщил в Twitter директор МОК по связям с общественностью Кристиан Клауэ.

Несмотря на это, МОК продолжит финансировать подготовку белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Токио и зимним Олимпийским играм в Пекине.

Клауэ отметил, что дальнейшие решения МОК по Белоруссии будут зависеть от развития ситуации в стране.

Напомним, что в ноябре Евросоюз ввел санкции против Лукашенко. Кроме него, в черный список попали еще 14 белорусских чиновников.

Татьяна Демина
СпортОбщество
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