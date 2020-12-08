Татарстан вошел в пятерку лидеров по выдаче ипотечных кредитов

С января по октябрь 2020 года в России выдано 1,31 млн ипотечных кредитов на сумму свыше 3,2 трлн рублей. Это на 30% выше, чем за аналогичный период 2019 года по числу кредитов и на 45% выше по объемам выдачи.

Количество ипотечных кредитов в 2020 году выросло по сравнению с прошлым годом абсолютно по всем регионам, отмечают аналитики «Циан». В пятерку лидеров вошел Татарстан, осуществив 87 253 сделки. Это 3,5% от всех оформленных ипотек в стране, прирост составил 33%. Для сравнения 6,6% всех выданных кредитов приходится на Москву, 5,4% на Московскую область, 4,8% на Санкт-Петербург и 4,2% на Тюменскую область.

Стоит отметить, что треть всех сделок занимает ипотечное кредитование на покупку нового жилья. Отсутствие субсидирования сделок покупки вторичного жилья и государственная поддержка строительной отрасли спровоцировала рост спроса на «первичку»: + 42% по количеству сделок и +61% по их объему.

Если сравнивать со вторичном рынком, то разница очевидна: вторичный рынок относительно прошлого года вырос на 26% по количеству и на 38% по объему. По аналитическим данным «Циан» субсидированная ипотека привела не только к росту спроса, но и к росту цен по сравнению с рынком готового жилья.

В целом за 5 лет с 2016 года цены выросли в 1,5 раза, средний кредит на новостройки вырос на 64%: с 1,85 млн рублей до 3,04 млн рублей. За тот же период ипотека на вторичном рынке выросла на 37%: с 1,63 миллиона рублей до 2,24 млн рублей. За последний год средний размер ипотечного кредита увеличился на первичном рынке на 14%, на вторичном — на 9%.

Самые большие суммы ипотечных кредитов предсказуемо берут жители Москвы (5,33 млн рублей в 2020 году), Московской области (3,7 млн рублей ), Сахалинской области (3,64 млн рублей ), Санкт-Петербурга (3,37 млн рублей ) и Якутии (3,15 млн рублей ) по причине высокой стоимости жилья.

Фото: realnoevremya.ru

Минимальные суммы берут в ипотеку жители Чечни (1,52 миллиона рублей), Ингушетии (1,6 миллиона рублей), Челябинской области (1,66 миллиона рублей), Марий Эл (1,69 миллионов), Кировской области (1,69 миллиона рублей). В Татарстане отмечается средняя сумма ипотечного кредита — 2,16 миллиона рублей.

Говоря о динамике в ипотечном кредитовании, нельзя не заметить прямо пропорциональную зависимость между спросом, ценой и сроком ипотеки. К слову, средний срок ипотеки по сравнению с 2016 годом вырос на 3 года. Причем за последний год продолжительность кредита увеличилась незначительно — в пределах 1—2%, основной прирост пришелся на 2019 год (плюс 13—16%), это связано с ограничениями по срокам займа для льготной ипотеки — не более 20 лет, тогда как по стандартным программам — 30 лет.