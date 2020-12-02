Хуснуллин сообщил, что в июле 2021 года власти рассмотрят вопрос о продлении льготной ипотеки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (на фото — Марат Хуснуллин)

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что правительство РФ примет решение по льготной ипотеке в июле следующего года. Он планирует продвигать идею продления программы и после июля 2021 года.

«Мы считаем, что решение о продлении льготной ипотеки будет приниматься в июле, как мы договорились», — сообщил Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, все будет зависеть от экономической ситуации в стране и уровня доходов федерального бюджета.

Вице-премьер заявил, что российская программа льготной ипотеки стала стимулом расширения строительства. По его словам, возведение новых домов позволит остановить рост цен на жилье: «Увязка баланса спроса и предложения».

realnoevremya.ru

Напомним, что, по мнению Хуснуллина, программа льготной ипотеки положительно влияет на развитие России и реализацию национальных проектов.



Ранее в Минстрое РФ заявили, что через 10 лет средняя рыночная ставка по ипотеке в России должна опуститься до 6%.



Татьяна Демина