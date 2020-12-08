Высокогорскому ВИП-коммунальщику дали условный срок со штрафом 600 тысяч

К 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 4 года приговорил накануне Вахитовский райсуд Казани экс-руководителя АО «Высокогорские коммунальные сети» Руслана Алиева. Также ему назначено наказание в виде штрафа в 600 тысяч рублей (10-кратный размер коммерческой взятки), сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Вахитовского района.



Судом установлен и запрет в течение 4 лет заниматься управленческой деятельностью.

Алиев признан виновным в коммерческом подкупе по пункту «в» части 7 статьи 204 УК РФ. Вину в этом преступлении он признал частично.

Напомним, Алиева задержали в октябре 2019-го после получения 60 тысяч рублей у магазина «Бюрократ» в Казани. По версии следствия, за несколько дней до этого в высокогорском поселке Озерный контролеры АО «Высокогорские коммунальные сети» выявили незаконную врезку в водопровод и выставили домовладельцу счет на 234 тыс. рублей за неосновательное обогащение при бесплатном пользовании ресурсом. Хозяин дома не нашел эту сумму, но по цепочке знакомых связался с заместителем управляющего АО, а тот, в свою очередь, с Алиевым.

В итоге зам управляющего выступил в качестве посредника и взял у нарушителя 70 тысяч, из которых 10 планировал оставить себе, но был задержан. Вину признал, согласился на участие в оперативном эксперименте и по ранее достигнутой договоренности с Алиевым донес до него 60 тысяч рублей.

В прениях гособвинитель запрашивал для ВИП-коммунальщика реальный срок в 5,5 года.