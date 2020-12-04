Песков о работе чиновников: «В семье не без урода»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обиделся на вопрос о том, справляются ли российские чиновники со своей работой.

«Мне, как чиновнику, очень обидно такое слышать, потому что, конечно, в семье не без урода, как говорится. Но чиновники в своем большинстве — это люди, которые работают очень много, честно и действительно на благо страны и достойно выполняют свои функции. Но есть и плохие чиновники, которые плохо работают, которые наплевательски относятся к своей работе. И от этого, к сожалению, создается неверное ощущение»,— цитирует его «Коммерсант».



Так он прокомментировал результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), которые показали, что большинство (61%) россиян считают плохой работу чиновников и госслужащих.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил с 1 января по 1 апреля 2021 года провести оптимизацию штата государственных служащих.