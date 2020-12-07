МВД по РТ пресекло преступления по хищению денег у абонентов крупного мобильного оператора

Сотрудники МВД по РТ и оперативники Управления «К» МВД РФ пресекли деятельность по хищению денег с абонентских номеров крупного мобильного оператора. В преступлении подозревается группа лиц.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, злоумышленники создавали виртуальные дубликаты сим-карт абонентов (как правило, пользователей кнопочных телефонов). Это давало им возможность переводить со счетов потерпевших деньги.

Похищенные деньги подозреваемых переводили на интернет-ресурсы обмена криптовалюты и выводили на электронные кошельки. Таким образом им удалось украсть более 200 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Один из подозреваемых задержан и заключен под стражу. Остальных причастных к преступлению разыскивает полиция.

На прошлой неделе в Казани задержали женатую пару, которая подозревается в хищении денег через сайт-двойник одного из российских банков.



Татьяна Демина