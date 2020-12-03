В Казани задержали супругов за кражу денег через сайт-двойник российского банка

В Казани задержали женатую пару, которая подозревается в хищении денег через сайт-двойник одного из российских банков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

«Этот ресурс имел внешнее сходство с оригинальным сайтом. Клиенты банка полагали, что сайт настоящий, и вводили в специальные формы на нем реквизиты своих платежных карт», — сообщили в ведомстве. Жертвами казанцев стали жители Татарстана, Нижнего Новгорода, Уссурийска, Саратова и Новосибирска.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». На данный момент мужчина арестован, женщина находится под подпиской о невыезде.

Фото: realnoevremya.ru

В ходе обыска у подозреваемых обнаружены и изъяты телефоны и банковские карты, служащие доказательствами по уголовному делу.

В ноябре полицейские задержали в Лениногорске группу подозреваемых в воровстве и мошенничестве. По версии следствия, они причастны как минимум к трем случаям краж у пенсионеров в Татарстане.



Татьяна Демина