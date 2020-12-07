В 12 образовательных учреждениях Нижнекамска выявили нарушения «антиковидных» мер

В ноябре в 12 образовательных учреждениях Нижнекамска выявили нарушения нарушения «антиковидных» мер. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Несоблюдение санитарных мер выявили в двух вузах, двух ссузах и восьми школах города.

Так, в университетах зафиксированы нарушения масочного режима, а в техникумах сотрудники принимали пищу в неположенном месте.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В школах Нижнекамска не все соблюдали масочный режим, а также неправильно утилизировали использованные средства индивидуальной защиты. Не выполнялось и требование обязательной термометрии.

Всего сотрудники Роспотребнадзора проверили в Нижнекамске три университета, два колледжа, один техникум, 35 школ и три детских сада.



По данным на 17 октября, Управление Роспотребнадзора по РТ выявило нарушения мер профилактики в 47 из 515 школ.



Татьяна Демина