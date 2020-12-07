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В 12 образовательных учреждениях Нижнекамска выявили нарушения «антиковидных» мер

19:48, 07.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В 12 образовательных учреждениях Нижнекамска выявили нарушения «антиковидных» мер
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ноябре в 12 образовательных учреждениях Нижнекамска выявили нарушения нарушения «антиковидных» мер. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Несоблюдение санитарных мер выявили в двух вузах, двух ссузах и восьми школах города.

Так, в университетах зафиксированы нарушения масочного режима, а в техникумах сотрудники принимали пищу в неположенном месте.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В школах Нижнекамска не все соблюдали масочный режим, а также неправильно утилизировали использованные средства индивидуальной защиты. Не выполнялось и требование обязательной термометрии.

Всего сотрудники Роспотребнадзора проверили в Нижнекамске три университета, два колледжа, один техникум, 35 школ и три детских сада.

По данным на 17 октября, Управление Роспотребнадзора по РТ выявило нарушения мер профилактики в 47 из 515 школ.

Татьяна Демина
ОбществоОбразование Татарстан
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