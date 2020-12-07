Хоккейные катки в Кукморе и декада инвалидов: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 7 декабря

С пожелания солнечного и продуктивного дня начал свой день в Instagram глава Дрожжановского района РТ Марат Гафаров. «Доброе утро. Хәерле иртә. Ырӑ ир пултӑр!» — написал он в своем аккаунте в соцсети.

В поселениях Кукморского района Татарстана активно заливают хоккейные площадки. Работы ведутся в рамках реализации грантов, сообщил в своем instagram-аккаунте глава муниципалитета Сергей Димитриев.

Власти Елабуги в рамках декады инвалидов провели прием граждан. Как рассказал своим подписчикам в Instagram мэр города и глава Елабужского района РТ Рустем Нуриев, значительная часть вопросов касалась благоустройства и организации пространства для инвалидов по зрению.

Глава Высокогорского района РТ Рустам Калимуллин провел онлайн-встречу с семьями-участниками благотворительного марафона «От сердца к сердцу». Мероприятие проходит в муниципалитете уже одиннадцатый год, сообщил он в Instagram.

Татьяна Демина