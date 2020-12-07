Член правительства России предложил считать жителей Аляски россиянами
Вице-премьер России, спецпредставитель президента в ДФО Юрий Трутнев предложил считать жителей американской Аляски российскими гражданами. Об этом пишет РБК.
«Это очень новая позиция в международном праве. Мы готовы ее творчески развивать. Я готов переговорить с Министерством иностранных дел о том, чтобы жителей Аляски воспринимали как граждан Российской империи», — сказал Трутнев.
Недавно выяснилось, что США с 2018 года считают россиян, родившихся на Южных Курилах, уроженцами Японии. Об этом сообщает японская газета Hokkaido Shimbun: «Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России», — говорится в инструкции для желающих принять участие в программе Diversity Visa.Общество
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