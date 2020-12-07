Член правительства России предложил считать жителей Аляски россиянами

Фото: wikipedia.org / Anatoly Gruzevich, VNIRO Russia

Вице-премьер России, спецпредставитель президента в ДФО Юрий Трутнев предложил считать жителей американской Аляски российскими гражданами. Об этом пишет РБК.

«Это очень новая позиция в международном праве. Мы готовы ее творчески развивать. Я готов переговорить с Министерством иностранных дел о том, чтобы жителей Аляски воспринимали как граждан Российской империи», — сказал Трутнев.

Юрий Трутнев. Фото: commons.wikimedia.org

Недавно выяснилось, что США с 2018 года считают россиян, родившихся на Южных Курилах, уроженцами Японии. Об этом сообщает японская газета Hokkaido Shimbun: «Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России», — говорится в инструкции для желающих принять участие в программе Diversity Visa.