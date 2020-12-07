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Проектная документация долгостроя на Достоевского в Казани прошла государственную экспертизу

17:00, 07.12.2020
Проектная документация долгостроя на Достоевского в Казани прошла государственную экспертизу
Фото: Фонд поддержки дольщиков Татарстана

Завершилась экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по долгострою на ул. Достоевского, 57 в Казани. Разработанный проект дома соответствует требованиям технических регламентов, сообщает Фонд поддержки дольщиков Татарстана

На данный момент в доме ведутся фасадные, электромонтажные работы. Рабочие устанавливают окна, демонтируют керамическую плитку, а также устраивают кровлю, системы вентиляции и отопления.

Фото: Фонд поддержки дольщиков Татарстана

Дом хотят завершить строить в 2021 году.

Фото: Фонд поддержки дольщиков Татарстана

Ранее «Реальное время» подробно рассказывало о возобновлении стройки на самом старом, с 18-летней историей, долгострое Казани. Недавно глава компании-застройщика «Бриз» Андрей Беляков объяснил, почему работы по завершению долгостроя на улице Достоевского в Казани замедлились.

Недвижимость Татарстан
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