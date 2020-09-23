Глава «Бриза» рассказал, почему не работал кран на возведении долгостроя на Достоевского
Глава компании-застройщика «Бриз» Андрей Беляков объяснил, почему работы по завершению долгостроя на улице Достоевского в Казани замедлились. По его словам, башенный кран вставал на плановое техобслуживание.
Сегодня он уже продолжит работу, сообщил Беляков «Реальному времени».
Ранее исполнительный директор республиканского Фонда поддержки дольщиков Иван Новиков объяснял, что из-за приостановки работы крана пришлось снизить темпы строительства. Рабочие сконцентрировались на внутренних работах.Недвижимость Татарстан
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