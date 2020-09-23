Глава «Бриза» рассказал, почему не работал кран на возведении долгостроя на Достоевского

Фото: realnoevremya.ru / Александр Артемьев

Глава компании-застройщика «Бриз» Андрей Беляков объяснил, почему работы по завершению долгостроя на улице Достоевского в Казани замедлились. По его словам, башенный кран вставал на плановое техобслуживание.

Сегодня он уже продолжит работу, сообщил Беляков «Реальному времени».

Фото: realnoevremya.ru / Александр Артемьев

Ранее исполнительный директор республиканского Фонда поддержки дольщиков Иван Новиков объяснял, что из-за приостановки работы крана пришлось снизить темпы строительства. Рабочие сконцентрировались на внутренних работах.