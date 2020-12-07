В Татарстане в убийстве за миллион обвиняют двух граждан Узбекистана

Фото: "Реальное время"

В Верховный суд РТ направлено дело двух 23-летних граждан Узбекистана. Студент-заочник и безработный обвиняются в разбое и убийстве 72-летней уроженки Казахстана с целью завладеть средствами от продажи ее дома на родине, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ.



По версии следствия, не позднее марта 2020-го один из обвиняемых узнал от своей знакомой, что ее мать хранит в своей квартире в Пестрецах 1 млн рублей от продажи недвижимости в Казахстане. Он поделился информацией с приятелем, и оба решили совершить преступление.

В конце апреля на автомобиле Daewoo Gentra парни подъехали к дому потерпевшей и попросили ее пустить в дом, чтобы набрать воды. Хозяйка узнала их и согласилась. В итоге один пошел в ванную и отвлек внимание пенсионерки, а второй вооружился на кухне ножом. Затем мужчины напали на женщину и поочередно нанесли ей несколько ножевых ранений, от которых она скончалась.

Обшарив дом, злоумышленники обнаружили 10 тысяч рублей, 36,1 тыс. казахских тенге и 10 долларов США — всего порядка 17 тыс. рублей в рублевом эквиваленте.

Оба были задержаны, и сейчас находятся под арестом. Частично вину признает только один.

Ранее казанца приговорили к 8 годам колонии за убийство знакомой возле храма из-за долга в 3 тысячи рублей.