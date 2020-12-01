Суд признал виновным казанца, убившего знакомую у храма из-за трех тысяч рублей

Суд признал виновным 60-летнего мужчину, совершившего убийство знакомой около храма в Казани. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.



Установлено, что в этом году подсудимый и 58-летняя местная жительница просили у казанского храма на улице Сафиуллина милостыню в течение нескольких месяцев. Между ними произошел конфликт, в котором мужчина обвинил знакомую в краже у него трех тысяч рублей и потребовал, чтобы она больше не появлялась на том месте.

14 августа подсудимый в состоянии алкогольного опьянения ударил знакомую ножом в шею, когда она спала на стуле около храма. Потерпевшая скончалась на месте. Мужчина ушел домой и лег спать.

Казанца задержали через несколько дней, он полностью признал свою вину. Его приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В августе Следком по РТ раскрывал подробности этого убийства.

Маргарита Головатенко