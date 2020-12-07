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Зарубивший соперника челнинец признан вменяемым

16:22, 07.12.2020
Зарубивший соперника челнинец признан вменяемым
Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Психиатры назвали вменяемым челнинца Алмаза Маликова, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство. Теперь его будут судить как обычного преступника.

Если ревнивца признают виновным по обеим статьям, ему грозит срок вплоть до пожизненного, пишет портал chelny-biz.ru.

Напомним, в середине сентября Маликов напал с топором на бывшую жену. Ее сожитель решил вступиться за возлюбленную и был убит озверевшим ревнивцем. Также обвиняемый пытался догнать экс-супругу. Были возбуждены два уголовных дела по статьям УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью» и «Покушение на убийство двух и более лиц».

Происшествия Татарстан
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