Зарубивший соперника челнинец признан вменяемым
Психиатры назвали вменяемым челнинца Алмаза Маликова, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство. Теперь его будут судить как обычного преступника.
Если ревнивца признают виновным по обеим статьям, ему грозит срок вплоть до пожизненного, пишет портал chelny-biz.ru.
Напомним, в середине сентября Маликов напал с топором на бывшую жену. Ее сожитель решил вступиться за возлюбленную и был убит озверевшим ревнивцем. Также обвиняемый пытался догнать экс-супругу. Были возбуждены два уголовных дела по статьям УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью» и «Покушение на убийство двух и более лиц».Происшествия Татарстан
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