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На челнинца, зарубившего сожителя бывшей жены, завели второе уголовное дело

16:54, 26.11.2020
На челнинца, зарубившего сожителя бывшей жены, завели второе уголовное дело
Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

На жителя Набережных Челнов, зарубившего молодого человека своей бывшей жены, завели второе уголовное дело. Его обвиняют в покушении на убийство двух и более человек.

Второе уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Следствие установило, что, расправившись с потерпевшим, ревнивец преследовал с топором бывшую супругу, однако его отпугнул коллега девушки с травматическим пистолетом. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.

Фото: соцсети

Напомним, зверское убийство было совершено 18 сентября в Набережных Челнах. Мужчина напал с топором на возлюбленного бывшей жены и зарубил его прямо на дороге. По горячим следам силовиками был задержан 37-летний Алмаз Маликов, против него было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью».

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
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